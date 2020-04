Pobierz program

Call of Duty: Warzone to przedstawiciel gatunku battle-royale, a więc gra w stylu Fortnite’a czy PUBG (Playerunknowns Battlegrounds). Jest ona dostępna do pobrania zupełnie za darmo, ale zawiera opcjonalne mikropłatności.

Warto wiedzieć

Osoby, które miały wcześniej styczność z Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku poczują się w Call of Duty: Warzone jak w domu, bowiem tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z bezpłatnym i samodzielnym dodatkiem do wspomnianego CoD: MW (niewymagającym podstawowej wersji gry).

Tryby rozgrywki

Call of Duty: Warzone oferuje możliwość obserwowania wydarzeń z perspektywy pierwszej osoby. W domyślnym wariancie rozgrywki, gdzie na mapę trafia aż 150 graczy, a mecz wygrywa ten, kto jako ostatni utrzyma się przy życiu, działamy w pojedynkę. Dodatkowa opcja pozwala na tworzenie trzyosobowych zespołów (jeśli któryś z jego członków zginie, pozostali mogą go wskrzesić po uiszczeniu stosownej opłaty).

Skoro o wirtualnych pieniądzach mowa, to warto dodać, że pozyskamy je chociażby w trzecim trybie gry, gdzie zajmiemy się głównie kolekcjonowaniem funduszy rozrzuconych po mapie i zabijaniem innych graczy celem zdobycia ich łupów.

Wysokiej jakości grafika

Call of Duty: Warzone charakteryzuje się w pełni trójwymiarową, wysokiej jakości oprawą graficzną, która jest generowana przez technologię wykorzystaną w Call of Duty: Modern Warfare z 2019 roku.

Najważniejsze cechy:

darmowy battle-royale dla miłośników PUBG i Fortnite

trzy tryby rozgrywki dla wielu graczy

rywalizacja i współpraca

wciągająca rozgrywka

grafika na silniku z Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Minimalne wymagania sprzętowe: