Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Call of War: World War 2 to darmowa gra strategiczna, której akcja toczy się w realiach II wojny światowej. Tytuł jest dostępny za darmo i wykorzystuje model biznesowy free-to-play, co oznacza, że pojawiają się w nim mikropłatności.

Jak w to się gra?

Rozgrywka w grze Call of War: World War 2 toczy się na mapie świata, co może budzić skojarzenia z planszówkami. Dowodząc jedną z potężnych armii z okresu 1939-1945 bierzemy udział w starciach lądowych, bitwach powietrznych oraz morskich. Co ciekawe, nie zawsze końcowy rezultat danego starcia odpowiada temu, co wydarzyło się przed laty, bo za sprawą Call of War: World War 2 możemy zmienić bieg historii.

Call of War: World War 2 to nie tylko walka i podbijanie kolejnych terenów. Możemy bowiem nawiązać sojusz z innym państwem, rozwijać swoją ekonomię czy też handlować rozmaitymi przedmiotami. Gra zawiera ponadto rozbudowane drzewko technologii, dzięki któremu odblokujemy ponad 120 różnych jednostek.

Nie wymaga instalacji

Warto dodać, że Call of War: World War 2 to gra, która dostępna jest za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych. Przed rozpoczęciem zabawy należy jednak utworzyć bezpłatne konto użytkownika.

Najważniejsze cechy: