Call to Arms to gra, w której zdecydowano się na dość nietypowe połączenie. Produkcja studia Digitalmindsoft jest jednocześnie strategią czasu rzeczywistego i strzelanką z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby.

O co tu chodzi?

Kampania fabularna Call to Arms zawiera misje umiejscowione w realiach współczesnych. Przechodząc kolejne etapy będziemy eliminować jednostki wroga, starając się przejąć należące do niego terytoria. Co ciekawe, gra oferuje interesujący system osłon – w trakcie rozgrywki możemy korzystać z rozmaitych obiektów otoczenia, za którymi skryją się członkowie naszej armii. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że Call to Arms posiada zaawansowany system destrukcji umożliwiający niszczenie dosłownie wszystkiego, co stanie nam na drodze.

Call to Arms to również pełnoprawny multiplayer. Gracze mogą więc nie tylko rywalizować ze sztuczną inteligencją, ale także zmierzyć się ze sobą w rozmaitych bitwach toczonych za pośrednictwem internetu, sterując jednostkami piechoty, czołgami, helikopterami i nie tylko.

W obu trybach rozgrywki Call to Arms pozwala na dowodzenie wszystkimi jednostkami tak, jak w klasycznych strategiach czasu rzeczywistego oraz oferuje możliwość przejęcia kontroli nad wybranym żołnierzem. Tak jak wspomniano wcześniej, mamy wówczas do wyboru widok FPP lub TPP.

Najważniejsze cechy:

strategia czasu rzeczywistego albo strzelanka

dowodzenie całą armią lub pojedynczą jednostką (FPP/TPP)

współczesne realia

kampania fabularna

multiplayer

Minimalne wymagania sprzętowe gry Call to Arms: