24.05.2019 22:26 • Recenzja do wersji 2019 19.0.1

Program jest bardzo łatwy w użytkowaniu, przydatny do małych projektów, filmików np. o długości 3 minut i jakości 720p nie więcej niż w 30 fps bo przy 60 fps występują ciągłe zawieszania się programu, do tego gdy nie zapiszemy projektu to autozapis programu działa wyśmienicie, raz zapisuje nasz projekt a innym razem nie i trzeba zaczynać wszystko od nowa :)Program wykorzystuje raz 2 GB pamięci ram a innym razem 16 GB, przy normalnym użytkowaniu. Jedyne co jest w nim dobre to narzędzie do nagrywania pulpitu ono nie sprawia problemów. Wydajność jest opłakana ciągłe zacięcia nawet gdy człowiek posiada komputer z topowymi podzespołami, obejrzenie swojego gotowego projektu z cięciami jest niemożliwe, nie radze otwierać okna z czcionkami bo wtedy czeka nas miła niespodzianka, sami sprawdźcie :) Najlepsza jest obróbka dźwięku trzeba na oko mierzyć poziom głośności. Gdy przychodzi pora na rendering to ukazuję nam się ogromna ilość formatów w jakich chcemy aby nasz projekt był exportowany a dokładniej jest ich 2. Rendering nie wykorzystuje potencjału naszego sprzętu, zużycie procesora nie przekracza 60%, podczas renerowania widzimy postęp w procentach, ale nie wiemy ile nam to zajmie bo niestety nie żadnego licznika, trzeba samemu obliczyć czas pozostału do jego zakończenia. Program z taką jakością powinien być darmowy i gdy by był to też bym się z zastanowił nad jego użytkowaniem.