Canva to jedno z najciekawszych aplikacji webowych do tworzenia różnego rodzaju grafiki. Uruchomić ją można z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej i tworzyć przy jej użyciu plakaty, obrazy, prezentacje, slajdy, infografiki, cenniki itp.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze i jednocześnie wszechstronna. Nie wymaga ona od użytkownika specjalistycznej wiedzy w dziedzinie grafiki i oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do tworzenia grafiki do najróżniejszych zastosowań. W Canva znajdziemy funkcje odpowiedzialne za dodawanie do projektów zdjęć, różnego typu kształtów, tekstu, materiałów wideo czy tła. Na uwagę zasługuje również bogata baza możliwych do wykorzystania szablonów.

Aby skorzystać z Canva należy dokonać darmowej rejestracji. Osoby, które potrzebują jeszcze więcej funkcji mogą skorzystać z płatnej wersji Pro.