CareUEyes 2.0.0.9

CareUEyes to niewielka, ale przydatna aplikacja dla osób, które spędzają dużo czasu przed monitorem.

CareUEyes zawiera filtr niebieskiego światła. Sprawia on, że kolory są cieplejsze, a oczy nie meczą się tak, jak podczas zwykłego korzystania z ekranu. Użytkownik ma możliwość dostosowywania sposobu wyświetlania kolorów do własnych preferencji, w tym między innymi jasności czy temperatury kolorów, by dopasować je do warunków panujących w pomieszczeniu i potrzeb użytkownika. Wśród dostępnych trybów znajdziemy nie tylko normalny, ale także gra, biuro czy noc.

Co ważne, CareUEyes oddaje do dyspozycji możliwość zdefiniowania przerw, które są bardzo ważne i potrzebne dla naszych oczu. Program poinformuje nas, kiedy należy odejść od biurka i chwilę odpocząć. Standardowe ustawienie przewiduje trzyminutową pauzę co 45 minut, ale czas ten można ustawić dowolnie w zależności od potrzeb.