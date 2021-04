Peugeot 508 SW HYbrid: Night Vision to przydatny dodatek czy zbędny gadżet?

Jakiś czas temu system Night Vision był dostępny tylko w topowych odmianach samochodów luksusowych. Obecnie ten dodatek znajdziemy w autach popularnych. Przy okazji testu Peugeota 508 SW w odmianie z napędem 1.6 HYbrid 225 PHEV mogłem sprawdzić ten system w praktyce. Przy okazji sprawdziłem również działanie systemu info-rozrywki oraz audio Focal.

Czy Night Vision to zbędny gadżet?

Odpowiem prosto z mostu. Nie, ale system Night Vision doceni bardzo nieliczna grupa odbiorców. To jest nieco tak, jak z hybrydami typu plug-in. Żeby w pełni docenić i wykorzystać zalety tego rozwiązania, trzeba regularnie doładowywać auto z taniego lub bezpłatnego źródła prądu. Nie każdy ma dostęp do takiego źródła, a każdy inny kierowca nie odczuje żadnych korzyści. Ba! Zakup hybrydy plug-in może okazać się bezsensowną inwestycją.

Podobnie jest z systemem Night Vision. Jeśli ktoś mieszka w wielkim mieście i raczej nie wybiera się zbyt często w rejony nieoświetlone tj. jak lasy, boczne drogi, wiejskie tereny itp. z Night Vision skorzysta może kilka razy. Na początku, dla sprawdzenia jak to w ogóle działa i pochwalenia się przed znajomymi, jaki fajny gadżet ma na pokładzie. Ale realne korzyści będą znikome. Co innego, jeśli ktoś mieszka daleko za miastem, za lasem, w miejscach, w których nie istnieje infrastruktura oświetleniowa oraz jest bardzo słaba infrastruktura drogowa.

Jadąc lasem lub drogą pośrodku niczego, a w naszym kraju takich terenów nie brakuje, światła samochodu, nawet te najlepsze, nie oświetlą wystarczająco pieszego na skraju drogi lub zwierzęcia, które do tej drogi się zbliża. Światła oświetlają wszystko jedną barwą sprawiając, że po zmroku, a w szczególności w słabych warunkach oświetleniowych, wszystko zlewa się w jedną plamę i trudno np. wśród drzew wyróżnić osobę ubraną na ciemno. System Night Vision z zaznaczaniem postaci i systemem reakcji tj. hamowanie lub ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, w takich przypadkach staje się bezcenny.

System ten testowałem w mieście, więc oświetlenie było w porządku. Mimo to Peugeot 508 SW z Night Vision doskonale wykrywał pieszych i zaznaczał ich na ekranie przed kierowcą czytelną ramką. Warunki drogowe były dobre, ale gdyby padał deszcz, nawet w mieście zdarza się, że pieszy na nieoświetlonym przejściu dla pieszych lub w okolicach np. parku jest bardzo słabo widoczny. System działa we współpracy z kamerą na podczerwień i jest w stanie wykryć obecność pieszych lub zwierząt znajdujących się w odległości do 200 m przed samochodem, nierzadko poza zasięgiem reflektorów. System automatycznego hamowania awaryjnego włączy się również w przypadku wykrycia pieszego lub rowerzysty w najbliższym otoczeniu samochodu.

System info-rozrywki i audio Focal

System info-rozrywki w Peugeocie 508 SW nie należy do najnowszych, choć wygląda dość atrakcyjnie pod względem wizualnym. Jego działanie w większości przypadków jest w porządku, choć czasami po wybraniu opcji uruchamiającej np. konkretną funkcję mamy chwilę zwłoki. Sporo musimy również poczekać na zmianę trybu wyświetlania informacji na wirtualnych zegarach. Każdej zmianie trybu towarzyszy miła dla oka, atrakcyjna wizualizacja, ale trwa to niestety dość długo i może irytować, gdy chcemy szybko zmienić wyświetlanie danych komputera pokładowego na nawigację.

System audio Focal gra dość dobrze, ale spodziewałem się dużo barwniejszego dźwięku. Być może to kwestia konfiguracji i gdybym poświęcił temu więcej czasu, efekt byłby lepszy, ale odniosłem wrażenie, że dźwięk był mocno wycofany, stłumiony, nieco wypłaszczony. Brakowało mu głębi i detali. Trochę szkoda, bowiem firma Focal słynie z wysokich jakościowo sprzętów Hi-Fi, a tutaj zabrakło mi „tego czegoś”. Na plus należy z pewnością zaliczyć stylistykę zestawu, który świetnie korespondował z resztą wnętrza.

Podsumowanie

Podobnie jak nie skreślam sensu istnienia hybryd plug-in, choć uważam, że są one mocno ograniczone pod względem eksploatacji, tak samo nie skreślam Night Vision, który przede wszystkim działa bardzo skutecznie i w niektórych przypadkach może być nieoceniony. Czy warto za niego dopłacić 7000 złotych? Jeśli wydawałbym na auto około 200 000 złotych (model 508 SW w wersji hybrydowej to koszt od 187 300 złotych), mieszkałbym poza miastem, wydatek dodatkowych 7000 złotych nie byłby mocno obciążający.