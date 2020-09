Pobierz prog​ram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Catzilla (wcześniej ALLBenchmark) to benchmark polskiego autorstwa przeznaczony do testowania wydajności procesorów i kart graficznych oraz porównywania swoich wyników z innymi komputerami.

Aplikacja uruchamia 6 testów, na podstawie których generowany jest ogólny wynik wydajności naszego komputera. Catzilla testuje m. in. procesor CPU pod względem obliczeń fizyki oraz kartę graficzną wyciskając z niej siódme poty w trakcie symulacji cieczy, arytmetyki czy shaderów geometrii. Benchmark dba również o to by testy przeprowadzać na najnowszych wersjach sterowników i potrafi zasugerować, jakie podzespoły należałoby wymienić by zwiększyć wydajność naszego komputera. Nasze wyniki możemy publikować online i porównywać z najlepszymi osiągnięciami użytkowników na całym świecie.

Darmowa wersja Catzilla posiada ograniczona funkcjonalnie. Program pozwala na przeprowadzenie testu w dwóch przedefiniowanych trybach ustawień — KITTY (1024x576) dedykowany dla netbooków i ultrabooków oraz CAT (1280x720) wykorzystywany do testowania komputerów klasy desktop. Pozostałe dwa tryby testowanych rozdzielczości dostępne są w płatnych wersjach aplikacji.

Dodatkowo w ustawieniach programu mamy możliwość wyboru przy wykorzystaniu jakiej technologii ma zostać przeprowadzony test (DirextX lub OpenGL), wskazać rozdzielczość, wyłączyć audio, zdecydować o wykorzystaniu wielowątkowości procesora itp.