Cemu - Wii U emulator 1.16.0

Cemu jest pierwszym na świecie emulatorem konsoli ósmej generacji, konkretnie Nintendo Wii U. Wymagania są spore – co najmniej wydajne Core i5 i 6 GB RAM, karta graficzna Nvidii lub AMD z obsługą OpenGL 4.0 (a jeśli to możliwe, OpenGL 4.5), 64-bitowy system Windows (7, 8.1 lub 10).

W zamian dostajemy możliwość płynnego uruchomienia gier nawet w rozdzielczości 4K (choć lepiej do tego mieć 1080 Ti). Emulowane są też kontrolery DRC (GamePad), Pro Controller oraz Classic Controller, częściowo obsługiwana jest klawiatura i kontrolery USB.

Obecnie za pomocą Cedu można uruchomić bez jakichkolwiek usterek kilkanaście gier, około 50 tytułów działa dobrze, w tym takie tytuły jak Xenoblade X czy Bayonetta 2, w przyszłych wersjach możliwe będzie nawet uruchomienie The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Z pełną listą kompatybilności możecie zapoznać się na stronie twórców emulatora.