06.06.2019 00:07 • Recenzja do wersji 4.0.9.112

Na przeglądarkę Cent Browser natknąłem się przypadkowo poszukując przeglądarki alternatywnej/rezerwowej dla Firefoxa, a przy tym równie dobrej jak on. Wcześniej ani Opera ani Google Chrome (czy Chromium) nie spełniły moich oczekiwań.



Cent Browser bazuje na silniku Chromium. Widać to zaraz po jego uruchomieniu, gdy w menadżerze zadań wyświetla się 8 plików wykonywalnych... chrome.exe. Również po kliknięciu zakładki Rozszerzenia następuje przekierowanie do... Chrome Web Store. Ale po kolei.



Pierwsza wersja Cent Browsera (v1.0.0.1) ukazała się 12 lutego 2015 roku i była oparta na Chromium 35.0.1916.153. Przytaczam tę informację, bo nigdy wcześniej o tej przeglądarce nie słyszałem, a o jej istnieniu dowiedziałem się przypadkowo od jednego z użytkowników db. Pobrałem ją i zainstalowałem gdzieś w połowie kwietnia br.



Interfejs Cent Browsera jest bardzo oszczędny, nie ma w nim typowego paska Menu (jak choćby w Firefoxie). W lewym górnym rogu są jedynie: strzałki przejścia do tyłu lub do przodu, ikonka strony głównej, strzałka oznaczająca przywracanie zamkniętych kart (przydatna funkcja) i gwiazdka, pod którą kryje się zarządzanie zakładkami. To mi wystarcza. W prawym górnym rogu mam ikonkę uBlock Origin (jedyne zainstalowane rozszerzenie) oraz charakterystyczne 3 pionowe kropki (znane z Google Chrome) – dostosowywanie i kontrolowanie Cent Browser. Po jej rozwinięciu ukazuje się szereg opcji, z których każdą można również uruchomić skrótem klawiaturowym. Są tu między innymi: historia, pobrane pliki, zakładki (wszystkie zaimportowałem z Firefoxa) oraz ustawienia, przy pomocy których można stworzyć własną wersję przeglądarki (podobnie jak Firefoxie, Operze i Google Chrome). Przychodzą tu z pomocą takie opcje i narzędzia jak: wygląd, opcje kart i gesty myszy, optymalizacja pamięci (oczyszczanie pamięci w odstępach czasu – wybrałem domyślną: co 30 min), prywatność i bezpieczeństwo (w tym: bezpieczne przeglądanie, możliwość włączenia opcji „Bez śledzenia”, zarządzanie certyfikatami i ustawieniami HTTPS/SSL, ustawienia witryn i czyszczenie danych przeglądania). Nie są to oczywiście wszystkie opcje, wymieniłem tylko te, które uważam za najważniejsze i najbardziej przydatne dla mnie. Jest ich o wiele więcej. Pod tym względem Cent Browser przypomina mi Firefoxa, Operę i Google Chrome.



Podsumowując: Cent Browser jest bardzo podobny do Google Chrome, bogactwem opcji przypomina zarówno ją jak i Operę i Firefoxa. Dlaczego zatem go wybrałem? Bo błyskawicznie się uruchamia i bardzo lekko działa, niczym baletnica. Wszystkie wymienione przeglądarki testowałem na moim leciwym już (ponad 9-letnim) komputerze Fujitsu-Siemens (Windows 7 Professional Service Pack 1 64-bit, procesor: Intel Core 2 Duo CPU E7500 2,93 GHz, 2,13 GHz, RAM: 2GB), ale żadna z nich nie działa (lub nie działała) równie szybko, choć Firefox od wersji 66 wyraźnie przyspieszył. I choć pozostaje on wciąż moją ulubioną przeglądarką, to zatrzymałem Cent Browsera i regularnie z niego korzystam. Daję mu 5 gwiazdek i polecam każdemu, kto szuka szybkiej i lekkiej przeglądarki.