Cerberus FTP Server 11.0.4

03.05.2017 10:04 • Recenzja do wersji 8.0.11

Cerberus FTP Server jest bardzo wydajnym protokołem SSL / TLS i serwerem FTP, umożliwiającym m.in. bezpieczny transfer informacji, tworzenie kopii zapasowych danych oraz udostępnianie online wszelakiego rodzaju plików i dokumentów. Został on stworzony z myślą, aby zmniejszyć użycie procesora i pamięci. Oferuje on przyjemny i łatwy w użyciu interfejs. Program można dostosować do wielu interfejsów i doskonale integruje się z bazą danych systemu Windows NT lub Active Directory. Można na nim też robić zarządzanie kontroli dostępu, limit połączeń, czas oczekiwania, sterowanie IP oraz inne formy ochrony. Warto wspomnieć, że program oprócz SSL / TLS; obsługuje usługi DNS. A w najnowszej jego wersji naprawiono usterkę DoS związaną z poleceniami FTP, MLST dla uwierzytelniania użytkownika w niektórych konfiguracjach serwera i jest też lepsza kontrola i raportowanie błędów FTP w stosunku do poprzedniej.