Chaos w Chinach po dokonaniu żywota Flash Playera. Był niezbędny do zarządzania koleją

W jednym z chińskich miast doszło do zaskakującego chaosu na kolei, którego źródłem okazało się... zakończenie działania Flash Playera. Choć technologia ta była od wielu miesięcy uważana za przestarzałą, a jej wyłączenie wraz z konsekwencjami jasno komunikowane przynajmniej od roku, administrator systemu związanego z organizacją ruchu nie zadbał o aktualizację systemów, co w pewnym momencie uniemożliwiło ich dalsze wykorzystywanie.

Na sprawę zwrócił uwagę Sekurak. Jak się okazuje, wyraźne sygnalizowanie końca wsparcia Flash Playera przez Adobe okazało się niewystarczające dla zarządcy kolei China Railway Shenyang w miejscowości Dalian, co doprowadziło do krytycznych błędów w systemie i chaosu organizacyjnego. W systemie nie można było zaplanować pociągów, co poskutkowało wstrzymaniem ruchu na trasach kolejowych.

Co najciekawsze, problem udało się ostatecznie rozwiązać, po trwających 20 godzin próbach instalacji starszych wersji oprogramowania, włącznie z przywracaniem kopii zapasowych systemów. Problemem były między innymi aktualizacje; mimo zainstalowania starszych wersji, systemy automatycznie się aktualizowały, ponownie wyłączając Flasha (co swoją drogą nie powinno chyba nikogo dziwić).

Jak podaje china-underground, na koniec wszyscy byli zadowoleni, że pociągi znów można zaplanować, a kolej może funkcjonować bez przeszkód. Niestety, w relacji zabrakło refleksji dotyczącej źródła problemu – braku przygotowania na zapowiadane od bardzo dawna wyłączenie Flash Playera.