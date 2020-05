Chcesz do banku, ale nie lubisz kolejek? Booksy umówi nas z doradcą

Udostępnij:

Kolejki - widok tuzinów osób przy jednocześnie działającym jednym okienku. Nikt tego nie lubi. A tym bardziej przy trwającej pandemii. Remedium na tego typu uniedogodnienia może być aplikacja Booksy. Od teraz wprowadziła ważną funkcję.

BNP Paribas pozwoli przez Booksy umowić wizytę z doradcą

Booksy to aplikacja do umawiania wizyt stworzona przez polski startup, który do tej pory kojarzony był z umawianiem wizyt u fryzjera czy kosmetyczki. Tym razem firma poszerzyła jego funkcjonalność o rezerwowanie rozmów z doradcami w banku.

Na razie jedynym bankiem, gdzie będzie dostępna ta opcja jest BNP Paribas. Jeśli ktoś jest jego klientem, to na pewno mógłby odczuć wygodę Booksy.

Tak wygląda opcja rezerwowania wizyt u doradcy w banku przez Booksy, fot. Jakub Krawczyński

Ta aplikacja pozwoli nam sprawdzić, jaki jest najbliższy oddział banku, wybrać listę oferowanych usług doradczych oraz dostępny, wolny przedział czasowy. Rezerwowanie wizyt musi odbyć się z conajmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

– Pandemia przyspieszyła więc to, co było nieuniknione i co planowaliśmy od wielu lat – wyjście poza branżę beauty – powiedział w rozmowie z Business Insider założyciel startupu Booksy, Stefan Batory.

Pełną listę oddziałów BNP Paribas, gdzie wizyty można umawiać w Booksy można znaleźć pod tym adresem.