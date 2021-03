Chcesz kopać Ethereum? Wykopiesz nawet na Macach z Apple M1

Udostępnij:

Wykopywanie kryptowaluty Ethereum najczęściej odbywa się przy użyciu kart graficznych z wyższej półki. Zważywszy jednak na rosnącą popularność kryptowalut, amatorzy kryptogórnictwa sięgają po każdą możliwość. Wszystko wskazuje na to, że ułatwi im to kolejna opcja, czyli chip M1, który znajduje się w nowych Macbookach.

Niejaki Yifan Gu opisał na swoim blogu w jaki sposób można uruchomić narzędzie ethminer na laptopie MacBook Air z chipem M1. Jak można się spodziewać, wymaga to jednak nieco wysiłku. Bloger udostępnił na swoim GitHubie kod, który można wykorzystać do kopania Ethereum na swoim MacBooku, jednak wymaga on dodatkowej konfiguracji. Warto zwrócić uwagę, że Gu nie jest pierwszą osobą, która używa M1 do wydobywania kryptowalut. W serwisie CryptoAge możemy znaleźć doniesienia z grudnia zeszłego roku odnośnie prób wydobycia kryptowaluty Monero za pomocą nowej serii Macbooków.

W przypadku obu tych prób otrzymano bardzo podobne wyniki. Zgodnie z informacjami Gu, MacBook Air może wydobywać Ethereum z prędkością około 2 MH/s. Z serwisu CryptoAge możemy się dowiedzieć, że M1 daje podobną wydajność wydobywania kryptowaluty Monero. Oznacza to, że kopiąc którąś z nich za pomocą MacBooka z M1, możemy osiągnąć zysk około 0,14 dolara dziennie. Kiedy jednak porównamy to z wydajnością oferowaną przez samodzielne karty graficzne, to nawet najsłabsza z kart nowej serii oferuje szybkość mieszania 26 MH/s.

Jak więc widać gołym okiem, niski wskaźnik mieszania sprawia, że możliwość wydobywania Ethereum na komputerze Mac wyposażonym w M1 nie ma zbyt dużo sensu. Dla osób, które chcą na poważnie zarabiać na kopaniu kryptowalut dostępne są znacznie lepsze opcje. Oczywiście, jeśli ktoś chce samodzielnie przekonać się, jak pójdzie mu wydobycie za pomocą chipa M1, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać kod od Gu. Należy jednak nastawić się na to, że wielkich zysków w ten sposób nie da się osiągnąć.