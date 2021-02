Chcesz wykorzystać pandemię jako czas na rozwój? Naucz się programować

Udostępnij:

Pandemia to świetna okazja na kreatywne wykorzystanie czasu przymusowo spędzanego w domu. Szczególnie, jeżeli należy się do grupy osób, które za noworoczne postanowienie obrały sobie naukę języka programowania lub przebranżowienie się. Dzięki dużej liczbie bezpłatnych kursów i zasobów internetowych, każdy może rozpocząć naukę kodowania w dowolnym momencie. Dla tych, którzy nie wiedzą na jaki język się zdecydować i gdzie szukać materiałów przydatnych do nauki przedstawiamy pięć języków programowania, które są najbardziej pożądane przez pracodawców.

Zanim zaczniesz uczyć się kodować

Warto jest odpowiedzieć na pytanie CO chciałoby się programować. Jeżeli naszym marzeniem jest robienie stron internetowych, to musimy skupić się na zupełnie innych językach, niż w przypadku, chociażby, robienia aplikacji na iPhone'y. Niezależnie od wyboru, zawsze polecam rozpoczęcie nauki od nauczenia się podstaw HTML-a i CSS-a, które nie mają za wiele wspólnego z programowaniem, ale pozwolą wyrobić dobre nawyki i sprawdzić, czy na pewno siedzenie godzinami przy komputerze szukając zaginionego średnika lub niedomkniętego znacznika jest odpowiednim zajęciem dla nas.

Pomimo ostatniej mody na naukę programowania, należy sobie powiedzieć wprost, że nie jest to zajęcie dla każdego. Przede wszystkim, trzeba sobie uświadomić, że w programowaniu nie istnieje moment, że wie się już wszystko i można przestać się uczyć. Zmieniają się biblioteki, języki, a nawet moda. Postęp technologiczny powoduje, że język, który obecnie jest bardzo popularny, za kilka lat może być już uważany za przestarzały. Jeżeli więc nie jest się osobą, która lubi ciągle się uczyć (gdzie przez ciągle należy uznać codziennie) i którą kręci siedzenie godzinami nad artykułami o nowych funkcjach, to nie będzie to dla nas odpowiednie zajęcie.

Golang

Go to język, którego wiele osób uczy się po poznaniu podstaw Pythona, ze względu na rosnącą popularność tego pierwszego. Dlatego równie dobrze można od razu zacząć od Golanga. Język ten będzie przydatny wszystkim tym, którzy chcą tworzyć aplikacje webowe.

Materiały do nauki Go

Jednym z polecanych IDE do Golanga jest GoLand. Jeżeli jesteśmy bardzo ambitni, to możemy zdecydować się na vim.

Jeżeli chodzi o Go, to znajdziemy do niego bardzo dużo materiałów, także w języku polskim. Na sam początek można wymienić tutorial Golang, wprowadzenie do języka na DevStyle czy też filmiki od DevOpsiarza na Youtubie. Język ten ma bardzo przystępną dokumentację, która powinna stać się naszą biblią, jeżeli pragniemy się go nauczyć.

Javascript

Spokojnie można powiedzieć, że to obecny król języków, pod względem popularności. Przydatny do wszelkich aplikacji serwerowych, desktopowych, mobilnych i webowych. Można wręcz powiedzieć, że gdzie się człowiek w programowaniu nie obróci, to na pewno na niego natrafi, więc znajomość jego podstaw jest zalecana tak czy siak, czegokolwiek byśmy nie chcieli w przyszłości robić.

Materiały do nauki Javascript

Jeżeli chodzi o samo IDE, to tutaj panuje absolutna dowolność i jeżeli spytamy pięciu programistów o ich preferencje, to może paść 10 różnych propozycji. Coś jednak trzeba wybrać, dlatego na początek możemy zdecydować się na Visual Studio Code, Webstorm czy Atom.

Same materiały do nauki znajdziemy za to w ilości hurtowej. Mamy chociażby Javascript dla superbohaterów, kurs na Kursowniku, a także materiały od Mirosława Zelenta. Jak w każdym języku, przyda nam się też dokumentacja.

Kotlin

Ten język jest szczególnie mocno wspierany przez Google, więc jeżeli marzy nam się robienie aplikacji mobilnych na Androida, to dobrze trafiliśmy. Zgodnie z założeniem jego twórcy, Kotlin został zaprojektowany jako przemysłowy, obiektowy język w pełni interoperacyjny z kodem napisanym w Javie. Miał on pozwolić firmom na stopniową migrację z Javy do Kotlina.

Materiały do nauki Kotlina

Jeżeli chodzi o idealne IDE do Kotlina, to najlepiej sprawdzi się IntelliJ. Na stronie kotlinlang znajdziemy instrukcję jak doinstalować plugin do obsługi tego języka oraz stworzyć swój pierwszy projekt.

Nie sposób nie rozpocząć od odwiedzenia strony twórców tego języka. Z materiałów w języku polskim na pewno możemy skorzystać z kursu Artura Czopka na Youtubie. Wielbiciele podcastów powinni zainteresować się za to materiałami na Talking Kotlin. Nie sposób też zapomnieć o wielkiej kopalni linków dotyczących tego języka.

Python

Uznawany za najłatwiejszy język do nauczenia, przez co ilość dostępnych materiałów do nauki jest wręcz przytłaczająca. Python jest językiem programowania wysokiego poziomu, rozwijanym jako projekt Open Source. Ma bardzo szerokie zastosowanie, więc możemy w nim napisać dosłownie wszystko. Będziemy jedynie potrzebować odpowiednich bibliotek lub frameworków.

Materiały do nauki Pythona

Na początek potrzebujemy narzędzia do pracy, czyli IDE. Bardzo dużo programistów Pythona chwali sobie PyCharma. którego sama także używam i polecam. Programiści często chwalą sobie Notepad++, ale nie polecam go dla osób zupełnie początkujących.

W przypadku Pythona możemy rozpocząć od tutorialu w języku polskim, który został umieszczony na stronie Learn Python. Z innych materiałów w rodzimym języku, mamy też kurs u FlyNerd. Wiele pochwał zbiera także kurs Programming for Everybody (Getting Started with Python) na platformie Coursera.

Swift

Swift to stworzony przez Apple język programowania, który uważany jest za stosunkowo łatwy do opanowania. Na co dzień wykorzystywany jest do pisania aplikacji na urządzenia Apple. Jeżeli miało się wcześniej jakieś doświadczenie z kodowaniem w C# lub Javie, to nauka Swifta tym bardziej nie powinna sprawić nam problemów. Bonusowe punkty zbierają także programiści Kotlina, gdyż oba te języki mają bardzo podobną składnię.

Ważna uwaga

Rozpoczynanie nauki Swifta nie ma najmniejszego sensu, jeżeli nie posiadamy laptopa lub komputera Apple. Pewnego rodzaju alternatywą jest hackintosh lub postawienie wirtualki, jednak oba te rozwiązania niosą ze sobą szereg problemów, które mogą zniechęcić do nauki, w szczególności osoby początkujące, które nie miały jeszcze żadnej styczności z kodowaniem.

Materiały do nauki Swifta

Przede wszystkim, zanim w ogóle podejdziemy do Swifta, przyna nam się narzędzie pracy, czyli Xcode. Potem możemy zabrać się za szukanie materiałów do nauki.

Zupełnie zieloni na pewno sporo się nauczą ze strony Hacking with Swift, ale i osoby, które miały z nim nieco kontaktu, mogą tam znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania. Przydadzą nam się też takie strony jak Swift by Sundell, na której znajdziemy sporo artykułów, newsów i podcastów o Swifcie. Osoby preferujące materiały wideo mogą skorzystać z tutorialu na kanale CodeWithChris.