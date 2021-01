Chciał ulokować oszczędności w sieci. Oszuści okradli go na 32 tys. zł

Udostępnij:

65-letni mieszkaniec Dęblina (woj. lubelskie) padł ofiarą internetowych oszustów. Myśląc, że lokuje swoje oszczędności, zainstalował oprogramowanie, które otworzyło furtkę złodziejom do przejęcia kontroli nad jego komputerem. Odebrali mu oszczędności życia.

Mężczyzna stracił ponad 32 tysiące złotych, myśląc, że zakłada konto inwestycyjne. Najpierw tworząc profil na jednej ze stron podał swoje dane, a wraz z nimi numer telefonu. Wkrótce skontaktował się z nim przedstawiciel strony internetowej oferującej zyski z inwestycji giełdowych.

Mężczyzna przekonał 65-latka do podania kodów z karty kodów jednorazowych oraz zainstalowania oprogramowania do zdalnego sterowania komputerem. Na każdym kroku by zapewniany, że wszystko jest pod kontrolą.

Usłyszał, że aby cała operacja założenia konta inwestycyjnego odbyła się prawidłowo, trzeba wejść na jego konto bankowe. Dopiero, gdy spostrzegł się, że wyprowadzono stamtąd jego pieniądze, 65-letni mieszkaniec Dęblina zorientował się, że coś nie gra.

65-latek natychmiast udał się do swojego banku i zażądał zastrzeżenia karty kredytowej oraz zablokował internetowy dostęp do konta. O sprawie poinformował również lokalną policję, która ustaliła, że na jego koncie miało miejsce kilka transakcji na kwotę 32 tys. zł.

Dęblińska policja zajmuje się obecnie wyjaśnieniem sprawy. Powyższa historia to kolejne ostrzeżenie przed tym, jak oszuści wykorzystują techniczną niewiedzę ofiar. To kolejna sytuacja, gdy pokrzywdzony instaluje oprogramowanie do zdalnego kontrolowania komputera (jednym z takich programów jest m.in. TeamViewer), a następnie oszuści wykorzystują je do kradzieży pieniędzy z konta. Niedawno pisaliśmy o innej kradzieży przy użyciu tzw. "zdalnego pulpitu".

Należy zwrócić między innymi uwagę na to, że żadna instytucja, w tym nasz własny bank - nigdy nie poprosi nas o dane logowania i wystrzegać się wszelkich prób zainstalowania oprogramowania do zdalnego sterowania komputerem.

