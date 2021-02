Chciałbyś legalnie włamywać się do aplikacji? Jeszcze zdążysz wysłać CV

Udostępnij:

Jeżeli zawsze marzyliście o karierze hakerskiej, to wasze marzenia mają okazję się spełnić. W sieci właśnie pojawiła się bardzo interesująca oferta pracy, która pozwoli na zostanie pentesterem, czyli osobą, która zawodowo wyszukuje słabości w zabezpieczeniach systemów.

Tę interesującą ofertę pracy zamieściła na swojej stronie firma Vercom. Jest to spółka technologiczna, która tworzy innowacyjne rozwiązania w modelu CPaaS. Jak wynika z opisu oferty, głównym zadaniem przyszłego pentestera będzie prowadzenie testów penetracyjnych i dbanie o bezpieczeństwo wszystkich aplikacji należących do firmy. Jako pentester będzie można pobuszować w firmowej infrastrukturze by znaleźć wszystkie jej podatności, które mogłyby zostać wykorzystane przez przestępców.

Jeżeli chodzi o inne zadania, które będą wchodzić w zestaw obowiązków pentestera, to składają się na nie regularne teste penetracyjne, a także śledzenie i usuwanie podatności w oprogramowaniu dostawców firm trzecich. Pentester będzie współpracował z wieloma firmami zewnętrznymi przy realizacji zleconych mu testów. Poza regularnymi testami penetracyjnymi, czeka go również testowanie istniejących aplikacji z perspektywy ewentualnej podatności na ataki.

Od przyszłego pentestera wymagane jest posiadanie certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zakresu przeprowadzania testów penetracyjnych: OSCP/CEH, a do tego posiadanie wiedzy i stosowanie standardów OWASP. Niezbędne jest także posiadanie minimum jednego roku doświadczenia w przygotowywaniu testów penetracyjnych oraz rozumienie zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. Język angielski, w przypadku takiego stanowiska, powinien być oczywistym wymaganiem, jednak dla formalności dodajmy, że firma oczekuje jego znajomości na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej. Dodatkowym atutem jest znajomość środowiska .NET Core lub .NET Framework, a także znajomość PHP7 i frameworka Symfony.

Osobie, która zostanie zatrudniona na to stanowisko, firma oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B. Do tego Vercom w pełni finansuje sprzęt niezbędny do pracy. Należy jednak pamiętać, że nie jest to praca w pełni zdalna (minimum 3-4 wizyty w miesiącu w biurze w Poznaniu), a do tego zdarzają się podróże służbowe, które są w pełni finansowane przez pracodawcę.

Aby zgłosić swoją kandydaturę na opisaną ofertę pracy, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie firmy Vercom.