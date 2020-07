Pobierz program

CheckIQ to niewielka aplikacja, która w formie testu pozwala określić iloraz inteligencji IQ użytkownika. Nie wymaga instalacji i uruchomiona może być na dowolnej przeglądarce internetowej niezależnie od systemu operacyjnego.

Jak wygląda test na inteligencję?

Po uruchomieniu aplikacji w przeglądarce uruchamiany jest wspomniany test IQ. W jego skład wchodzi 20 różnych pytań, na które udzielić musimy odpowiedź w ciągu godziny. Taki bowiem czas zdefiniowali twórcy CheckIQ. Jeśli chodzi natomiast o dostępne w teście pytanie to są one w formie graficznej i najczęściej musimy wskazać czego brakuje na głównym obrazku. Będą to albo kształty albo liczby. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania wyświetlany jest wynik danego użytkownika.

Coś jeszcze...

CheckIQ to także ciekawe źródło wiedzy o ludzkiej inteligencji. W obrębie aplikacji poza samym testem znajdziemy pokaźną dawkę ciekawych artykułów - np. IQ a pozycja i zachowanie w społeczeństwie, egzamin maturalny a IQ, mózg - budowa i działanie a inteligencja oraz wiele, wiele innych. Do dyspozycji użytkownika oddano również rozbudowane statystyki oraz ranking osób z najlepszymi wynikami.

Kluczowe cechy aplikacji: