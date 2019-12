Pobierz pro​gram

CheckMail to klient poczyt elektronicznej z obsługą protokołów POP3 i SMTP, który pozwala na wysyłanie i odbieranie e-maili, jak również wyświetla powiadomienia w momencie pojawienia się nowych wiadomości.

Warto dodać, że CheckMail pozwala na skonfigurowanie dowolnej liczby kont pocztowych, a także może działać jako serwer POP3 lub SMTP, zbierając wiadomości z wielu kont i przechowując je lokalnie. Przed pobraniem nowej wiadomości na dysk twardy komputera, program umożliwia zapoznanie się z jej podglądem. Dzięki temu możemy łatwo zapobiec ściągnięciu niechcianych e-maili (np. spamu) czy też wiadomości z załącznikiem o dużym rozmiarze, którego nie jesteśmy w stanie pobrać na danym łączu internetowym.

CheckMail oferuje możliwość definiowania niestandardowych powiadomień dla różnych kont czy adresów e-mail, a także pozwala na sortowanie i filtrowanie wiadomości. Co istotne, narzędzie nie uruchamia żadnych plików załącznika, co praktycznie likwiduje ryzyko wprowadzenia zarażonego pliku do naszego komputera.