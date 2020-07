Pobierz ​program

Chessmaster 10th Edition to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych i najlepszych odmian komputerowej gry w szachy. Odpowiada za nią firma Ubisoft, która udostępniła tytuł na PC w 2004 roku.

Dla kogo ta aplikacja?

Aplikacja Chessmaster 10th Edition kierowana jest do wszelakiego rodzaju amatorów gry w szachy – zarówno tych zupełnie początkujących, jak również zaawansowanych graczy mających za sobą setki rozegranych partii szachowych. Jest to dziesiąta odsłona serii, która bazuje na nowym silniku graficznym, który wprowadza rozgrywkę w trójwymiarze oraz efektowne animacje.

Świetny tutorial szachowy

Chessmaster 10th Edition poza tym, że umożliwia wygodną rozgrywkę szachową na komputerze to stanowi pewnego rodzaju kompendium wiedzy dla całkowitych amatorów. W aplikacji znajdziemy spory zestaw materiałów szkoleniowych, w tym tutorial gry w szachy opracowany przez amerykańskiego szachistę Joshua Waitzkina. Idąc dalej, aplikacja daje dostęp do bazy legendarnych meczów, które posłużyć może jako świetne źródło do nauki nowych zagrań.

Kluczowe cechy gry: