Chicken Invaders 5: Cluck of the Dark Side to dynamiczna strzelanka z dwuwymiarową oprawą graficzną. Nieskomplikowane reguły i proste sterowanie sprawiają, że z opanowaniem gry poradzą sobie także mniej doświadczeni gracze.

Za sprawą Chicken Invaders 5: Cluck of the Dark Side bierzemy udział w starciach, podczas których eliminujemy zastępy międzygalaktycznych kurczaków. Wspomniani najeźdźcy zaatakowali bowiem Ziemię, by zemścić się na ludziach za gnębienie kurczaków zamieszkujących naszą planetę.

Chicken Invaders 5: Cluck of the Dark Side oferuje możliwość rozgrywki w pojedynkę oraz pozwala na zabawę w kooperacji maksymalnie czterem graczom. Gra zawiera kilkanaście rodzajów broni, z których zrobimy użytek, odwiedzając aż 12 różnorodnych galaktyk, gdzie zmierzymy się z hordami wrogów.

Minimalne wymagania sprzętowe: