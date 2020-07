Chińczycy uporali się z irytującą przypadłością procesorów AMD. Kawałkiem plastiku

Udostępnij:

Chcesz zmienić chłodzenie lub odświeżyć pastę, a może po prostu rozebrać komputer. I masz – w tym przypadku – nieszczęście posiadać platformę AMD. Jest duże ryzyko, że radiator zejdzie wraz z procesorem, narażając go na uszkodzenie. Na szczęście mamy Chińczyków i ich wrodzony talent do zgrabnego rozwiązywania problemów.

IEF2 CPU to wykonana z tworzywa sztucznego ramka dla socketu AM4, która obejmuje krawędzie płytki drukowanej procesora i utrzymuje go w ten sposób na miejscu.

Zestaw składa się ze wspomnianej już ramki, a także czterech tulejek dystansowych. Jego producent, firma ProArtist, deklaruje, że jest zgodny z większością chłodzeń wyposażonych w autorską zapinkę, a więc takich, które NIE wykorzystują fabrycznego koszyka AM4.

IEF2 CPU mounting bracket ProArtist DESSERTS3

Jeśli ktoś się obawia o zgodność, może również od razu zamówić chłodzenie ProArtist DESSERTS3, które jest specjalnie przystosowane do widocznej powyżej ramki IEF2.

Cena samej ramki to 5 dol. (ok. 20 zł), kompletu z chłodzeniem zaś – 40 dol. (ok. 160 zł). Mało prawdopodobne, aby produkty te oficjalnie trafiły na Stary Kontynent. Tym niemniej zawsze pozostaje AliExpress i import na własną rękę.