Chiny chcą dominować w dziedzinie sztucznej inteligencji nad USA

Chiński przemysł technologiczny nie ma się ostatnio najlepiej. Ostatnia sytuacja pandemiczna w połączeniu z bitwą handlową prowadzoną ze Stanami Zjednoczonymi nie sprzyja poprawie okoliczności. ChRL ma jednak plan na zmienienie tej sytuacji w najbliższej przyszłości, donosi Wall Street Journal. Na tegorocznym spotkaniu partyjnym został nakreślony pięcioletni planu rozwoju technologii.

Zgodnie z informacjami, nowy plan chińskiego rządu, ma wspomagać bezpieczeństwo narodowe, a także ogólny rozwój kraju. W ramach niego zostaną stworzone laboratoria, partia będzie wspierać programy edukacyjne, a także będzie się poszukiwać innych sposobów na wspieranie badań w dziedzinach takich jak sztuczna inteligencja, biotechnologia, półprzewodniki i obliczenia kwantowe.

Na cele realizacji planu, rząd chiński planuje także zwiększenie wydatków na badania potencjalnych przełomów o 10,6 procent jeszcze w tym roku. Dodatkowo chce on stworzyć dziesięcioletnią strategię badawczą. Zważywszy na fakt, że w Chinach prowadzi się ogromną ilość badań nad sztuczną inteligencją to istnieje szansa, że ChRL szybko prześcignie swojego konkurenta na tym polu. Wystarczy wspomnieć, że obecnie jest to jeden z nielicznych krajów na świecie, w których taksówki bez kierowcy są już w stanie poruszać się po drogach.

Należy jednak brać pod uwagę także drugą stronę medalu. Amerykańskie ograniczenia handlowe utrudniły mocno działanie wielu firm, jak chociażby Huawei i ZTE. Stany Zjednoczone są również liderem w ogólnych badaniach, a administracja Bidena ciągle zwiększa wydatki na postęp w dziedzinie 5G, sztucznej inteligencji i samochodów elektrycznych. Z tej perspektywy może to być próba Chin w dotrzymaniu kroku swojemu rywalowi.