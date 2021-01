Chiny kontra AMD, Intel i Nvidia. Powstał nowy konkurencyjny procesor

Udostępnij:

Firma Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor Co. Ltd., zwana częściej po prostu Tianshu Zhixin ogłosiła, że jej GPGPU o nazwie Big Island (BI) jest już gotowy. Procesor będzie służyć do rozwoju AI, HPC oraz badań medycznych, edukacji czy rozwoju bezpieczeństwa.

Już od kilku lat pojawiają się doniesienia o powstawaniu w Chinach procesorów, które mają stanowić tańszą czy nawet lepszą alternatywę dla sprzętu AMD, Intela i Nvidii. Ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Teraz poznaliśmy kilka szczegółów dotyczących kolejnego chińskiego sprzętu z tej kategorii i chociaż firma zapewnia znacznie lepsze osiągi od konkurencji, to nie do końca tak jest.

Chiński GPGPU powstaje w 7-nm litografii i wykorzystuje platformę Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS). Nie poinformowano, w której z fabryk będzie powstawać BI. Jednakże wszystko wskazuje na to, że produkcją zajmuje się TSMC. Chińska firma rozpoczęła prace badawcze nad chipem Big Island w 2018 roku, a w maju 2020 roku pierwsze egzemplarze miały już zostać wyprodukowane.

Chińczycy twierdzą, że Big Island zapewnia nawet dwukrotną wydajność konkurencyjnych modeli Nvidii, AMD czy Intela. Proces badawczy przeprowadzono w Chinach, natomiast produkcją prawdopodobnie zajmie się tajwańskie przedsiębiorstwo, więc chip może zaoferować bardzo atrakcyjny stosunek ceny do możliwości. Tianshu Zhixin odgrażała się, że ich model osiąga nawet 147 TFLOPS-ów w przypadku FP 16, przy czym AMD Instinct MI100 w tym samym formacie osiąga wynik 184,6 TFLOPS.

Według chińskiego przedsiębiorstwa, BI ma obsługiwać różne sposoby zapisu liczb zmiennoprzecinkowych. Nie podano dokładnie wszystkich, ale z nich to FP32, FP16, BF16, INT32, INT16 i INT8. Aktualnie, GPGPU od Tianshu Zixin ma już być w masowej produkcji, a pod koniec roku pierwsze chińskie firmy i instytucje mają zrobić z niego użytek. Niedawno Chińska Loongson zaprezentowała zaprezentowała dwa modele procesorów do desktopów i serwerów dla małych przedsiębiorstw, a Zhaoxin konsumencki model procesora x86.