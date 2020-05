Chiny planują apkę do stałego monitoringu zdrowia. Obywatele będą oceniani

Udostępnij:

Pandemia koronawirusa sprowokowała wiele pytań związanych z tym, czy narzędzia stworzone do np. wykrywania kontaktu i ich mechanizmy śledzenia nie zostaną z nami na stałe. Jedno z miast w Chinach właśnie planuje wprowadzenie systemu nadzoru i ocen zdrowia mieszkańców przy użyciu specjalnej aplikacji.

Chińskie Hangzhou planuje wprowadzenie stałego monitoringu zdrowia obywateli

Położone na wschodzie Chin miasto Hangzhou liczy sobie 10 milionów mieszkańców. Tamtejsze władze chciałyby wprowadzić system oceny zdrowia obywateli w oparciu o ich codzienne nawyki - liczbę kroków, poziom spożycia alkoholu i ilość snu.

Na bazie tych wymagań miałaby powstać specjalna aplikacja podobna do tej, jaką Chiny wprowadziły na terenie całego kraju w związku z pandemią. Służyła ona do m.in. ustalenia czy stan zdrowia danego obywatela pozwalał na opuszczenie domu lub wejście do danego budynku.

tak wygląda planowana aplikacja do monitoringu zdrowia, fot. Komisja ds. Zdrowia w Hangzhou

Aplikacja miałaby wyświetlać każdemu mieszkańcowi Hangzhou statystyki dotyczące ich stanu zdrowia, jak i jego punktowej oceny całościowej.

Co ciekawa, ta wcześniejsza aplikacja rządowa do wykrywania kontaktów została wprowadzona po raz pierwszy także w Hangzhou.

Planowana przez władze tego miasta aplikacja mogłaby więc zostać wprowadzona i do innych części Chin. Administracja Hangzhou planuje prowadzić permanentny monitoring stanu zdrowia mieszkańców.

Jak podaje CNN, wśród Chińczyków pojawiły się już głosy niezadowolenia. – Będą nam odejmować punkty za palenie, picie i zbyt krótki sen... czy to znaczy, że nasze całe życie będzie pod ciągłym nadzorem? – zapytał jeden z użytkowników chińskiego portalu społecznościowego Weibo.