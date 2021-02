Chiny zakazują smartfonów w szkołach. Stanowcza reakcja Ministerstwa Edukacji

Udostępnij:

Dzieci w Chinach nie będą mogły używać w szkole smartfonów. Zapadła właśnie decyzja tamtejszego Ministerstwa Edukacji.

Smartfony w Chinach wśród dzieci i młodzieży stanowią główne źródło przeglądania internetu. Aż 74 proc. osób poniżej 18. roku życia porusza się po siecie właśnie za ich pomocą.

Ministerstwo Edukacji w Chinach zadecydowało, że smartfony nie mają miejsca w szkole. Uczniowie nie będą mogli od teraz ich przynosić - chyba, że ich rodzice złożą specjalne pismo z prośbą o pozwolenie.

Zdaniem chińskich władz nadmierne używanie telefonów prowadzi do osłabienia koncentracji, pogorszenia wzroku oraz powoduje uzależnienie się od internetu. Szkoły mają od teraz zachęcać rodziców do tego, by utrzymywać kontakt z dziećmi przebywającymi w szkole w inny sposób. Nie padły jednak żadne konkretne pomysły.

Według jednego z chińskich dzienników, China Daily, część rodziców uważa, że zarządzenie Ministerstwa Edukacji jest niepraktyczne. Na platformie społecznościowej Weibo pojawiły się głosy, że dzieci mogą nadal nadużywać telefonów poza szkołą. Co ciekawe, w Chinach od 2019 roku korzystano w szkołach z aplikacji mobilnych do zadawania prac domowych - w świetle nowego prawa nauczyciele nie będą mogli z nich już korzystać, co także zostało już w środowisku pedagogicznym skrytykowane.

Statystyki pokazują jednak, że chińskie dzieci coraz częściej cierpią na krótkowzroczność, a tamtejsze władze uważają, że winnym są właśnie telefony oraz gry (które także obwinia się za negatywny wpływ na stan zdrowia psychicznego).

Chiny wprowadziły w 2019 roku ustawę ograniczającą czas grania dla osób niepełnoletnich do maksimum 90 minut dziennie w tygodniu oraz do 3 godzin dziennie w weekendy. Osoby poniżej 18 roku życia mają również całkowity zakaz grania pomiędzy godzinami 22:00 a 8:00. W Chinach istnieje system weryfikacji graczy w oparciu o dane osobowe i w ten sposób to prawo jest egzekwowane.