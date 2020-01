Pobierz program

Chocolatey to menadżer pakietów dla systemu operacyjnego Windows, który budzi całkiem uzasadnione skojarzenia z linuxowym apt-get. Pozwala na zautomatyzowanie instalacji wybranego oprogramowania na komputerze z popularnymi "okienkami".

Wydawać by się mogło, że programy takie jak Chocolatey to zbytek, gdyż przecież można pobrać odpowiednie pliki danych z sieci, a następnie zainstalować wybrane programy na dysku twardym naszego peceta. W przypadku jednej czy dwóch aplikacji nie stanowi to wielkiego problemu, ale kiedy od nowa "stawiamy" system operacyjny Windows i musimy zainstalować np. przeglądarkę internetową, program do rozpakowywania archiwów danych, nagrywania płyt, program antywirusowy, edytor graficzny, pakiety biurowe i klienta FTP, sytuacja prezentuje się zupełnie inaczej.

Opisywane narzędzie, korzystające nota bene z Power Shella i stworzone na bazie infrastruktury NuGet, pozwoli zatem oszczędzić sporo czasu po stronie użytkownika, który za pomocą prostych komend zleci Chocolatey instalację wskazanych programów (ich listę można wywołać z poziomu aplikacji). Warto dodać, że dodatkową funkcjonalnością jest możliwość usuwania paczek.

Chocolatey oferuje także rozbudowany system pomocy. Na oficjalnie stronie projektu znajdziemy również wiele cennych informacji i samouczków, dzięki którym z opanowaniem działania tego programu powinni poradzić sobie nawet mniej doświadczeni użytkownicy.

