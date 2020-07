Pob​ierz program

Christmas Shopper Simulator 2 Black Friday to wydana w roku 2015 druga część produkcji firmy Freak Storm Games. Gracz wciela się w postać, która odwiedzając supermarket w Czarny Piątek ma za zadanie wypełnić listę zakupów i najdziwniejszych zadań, aby zdobyć nowe osiągnięcia oraz odblokować ukryte opcje.

Christmas Shopper Simulator 2 Black Friday to nietypowa symulacja

Po wyborze jednego z dostępnych bohaterów, a może być to zarówno człowiek jak i np. mrówka, wybrana przez nas postać staje przed supermarketem i rozpoczyna się odliczanie. Z racji, że nie jest to typowy dzień powszedni, tylko Czarny Piątek, po skończonym odliczaniu tłum klientów biegnie do środka.

Przed graczem otwiera się chaotyczne wnętrze i ogrom możliwości. Mimo, że w rogu ekranu wyświetlane są kolejne zadania do wypełnienia, to gra tak naprawdę nie wymaga aby gracz tego przestrzegał. Bez wątpienia głównym celem gry Christmas Shopper Simulator 2 Black Friday jest przede wszystkim korzystanie z jej karykaturalnie silnej fizyki i niszczenie wszystkiego na swojej drodze.

ajprostsze osiągnięcia w trakcie zdobywają się właściwie same, wystarczy wpadać na jak najdziwniejsze pomysły np. taranowanie innych zakupowiczów czy pryskanie dookoła gaśnicą. Nie zabraknie również zwyczajnych zadań z checklisty, takich jak kupienie świątecznego zielonego swetra w jednym ze sklepów, w końcu to Czarny Piątek. Wszystkie klawisze sterowania, osiągnięcia i misje można na bieżąco podglądać w telefonie postaci.

Oficjalne dane o minimalnych wymaganiach sprzętowych nie są znane.