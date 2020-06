Chrome 85 z lepszą obsługą "przeciągnij i upuść". Przestanie wkurzać nieoczekiwanym zachowaniem

Udostępnij:

W najpopularniejszej przeglądarce świata pojawiła się drobna zmiana, na którą wielu czekało przynajmniej od 5 lat.

Klasyczna sytuacja: wypełniasz sobie formularz, do którego chcesz dołączyć plik. Przeciągasz go więc do okna przeglądarki, ale okazuje się, że albo dana witryna nie obsługuje metody "przeciągnij i upuść", albo upuściłeś plik w niewłaściwym polu. Efekt? Plik jest otwierany w oknie przeglądarki.

Problem w tym, że w skrajnych sytuacjach powrót do wcześniejszej strony może skutkować całkowitym wyczyszczeniem już wypełnionego formularza. Dokładnie tak działa to choćby na Twitterze.

Koniec z tym.

Chrome 85 wnosi usprawnioną obsługę przeciągania i upuszczania plików

W kodzie Chromium pojawiła się poprawka, dzięki której pliki przeciągane do okna przeglądarki - o ile nie wylądują w polu obsługującym "przeciągnij i upuść" - otwierane są w nowej karcie. Nie mają więc żadnego wpływu na wypełnione formularze, bo te pozostają w nietkniętych kartach.

Tę drobną, ale jakże potrzebną poprawkę, naniósł programista Eric Lawrence. Co ciekawe, zauważył on, że nieoczekiwane zachowanie przeglądarki zostało zgłoszone jako błąd już w 2015 roku, ale - mimo bogato udokumentowanej argumentacji - dotychczas nikt się nim nie zajął.

Zmiana została już zaimplementowana w wersji rozwojowej Chrome 85 Canary. Później trafi zapewne do wydania stabilnego.

Najnowszą wersję przeglądarki Chrome znajdziecie w naszej bazie programów.