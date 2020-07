Chrome 86 pozwoli odetchnąć laptopom. Wydłuży czas pracy baterii nawet o 2 godziny

Udostępnij:

Google planuje wprowadzić ważną funkcję do przeglądarki Chrome w wersji 86. Dzięki wstrzymaniu niektórych mniej istotnych działań JavaScript, zmniejszy się obciążenie sprzętowe, a w efekcie wydłuży czas pracy baterii.

Google Chrome czekają ogromne zmiany. Niedawno dowiedzieliśmy się, że w aktualizacji Windows 10 20H1 wprowadzono rozwiązanie "SegmentHeap", dzięki któremu przeglądarki oparte o silnik Chromium zmniejszą zużycie RAM. Według pierwszych wyliczeń, było to około 27 procent w przypadku Google Chrome. Jeśli przeglądarka zużywa przykładowo 2 GB pamięci, to po aktualizacji użyje jej około 500 MB mniej.

To rozwiązanie pozwoli zmniejszyć obciążenie sprzętu, co przełoży się również na pobór energii. W połączeniu z nowością w Google Chrome 86, zauważoną przez serwis The Windows Club, przeglądarka może wkrótce wydłużyć czas pracy baterii laptopów. Dzięki ograniczeniu działania JavaScript w tle, można zaoszczędzić energię wystarczającą nawet na dwie godziny działania.

Google Chrome pozwoli wydłużyć czas pracy laptopów, dzięki ograniczaniu niektórych skryptów

Korzystając z DevTools, deweloperzy przeanalizowali, jakie procesy wykonują nieaktywne karty w tle Google Chrome. Wykryli między innymi skrypty, które na bieżąco sprawdzały poziom przewinięcia strony, interakcje z reklamami i tym podobne. Dla użytkownika są one bezużyteczne, więc zmniejszono ich częstotliwość odświeżania do 1 razu na minutę.

Następnie przeanalizowano, ile faktycznie można zaoszczędzić, ograniczając skrypty w nieużywanych kartach. Aby to zrobić, uruchomiono 36 losowych kart, a wybrana pozostawała pusta. W porównaniu ze standardowym zużyciem energii, udało się wydłużyć pracę na zasilaniu bateryjnym o 28 procent, co przełożyło się na prawie 2 godziny dodatkowej pracy.

Google przeprowadził jeszcze jeden test, tym razem z obciążeniem wybranej karty. Również uruchomiono 36 losowych witryn, a na wybranej odtworzono film na YouTube. Wówczas udało się wydłużyć pracę baterii o 13 proc., co przełożyło się na prawie 36 minut.

