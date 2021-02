Chrome OS przegonił macOS jako drugi w popularności system. Tendencja wzrostowa nadal trwa

Udostępnij:

Nie ma nic zaskakującego w tym, że Windows jest nadal najpopularniejszym systemem operacyjnym na planecie Ziemia. Co jednak ciekawe, plasujący się na drugim miejscu macOS firmy Apple musiał teraz ustąpić miejsca Chrome OS. System ten znajdziemy w komputerach Chromebook, a do wzrostu ich popularności mogła przyczynić się pandemia.

Komputery Chromebook z Chrome OS to przede wszystkim tanie sprzęty, które kierowane są głównie do uczniów. Są lekkie, mają długi czas działania na akumulatorze, łatwo je transportować, ale i doskonale się sprawdzają do przeglądania internetu i przetwarzania informacji. Są również mniej obarczone ryzykiem złapania wirusa i co ważne - mają dostęp do narzędzi Google i aplikacji z Androida, co może być przydatne dla dzieci i młodzieży przyzwyczajonych do tego, co znają z telefonów komórkowych.

Według raportu firmy analitycznej IDC z końcem 2020 r. systemy Windows mogliśmy znaleźć na 80,5 proc. komputerów osobistych. Jest to spadek z 85,4 proc. z roku 2019. Tymczasem tam gdzie Windows stracił, tam gwałtownie przybrał na popularności Chrome OS. Z systemu w roku 2019 korzystało jedynie 6,4 proc. użytkowników komputerów, a z końcem 2020r. już 10,8 proc.

Tym samym Chrome OS po raz pierwszy w ujęciu całego roku zepchnął Apple macOS, które teraz musi zadowolić się z 7,5 proc. udziałem w rynku. Co ciekawe Chrome OS nie zyskał jednak kosztem komputerów Mac, tylko tańszych sprzętów z Windowsem.

macOS tak naprawdę również tutaj zyskał i teraz zamiast 6,7 proc. użytkowników, może pochwalić się 7,5 proc. udziałem na rynku systemów operacyjnych.

Przyczyną dużego wzrostu popularności systemu Chrome OS, a więc komputerów Chromebook w dużej mierze (ale nie tylko) była konieczność wyposażenia się w sprzęt do nauki zdalnej. To dobry sygnał dla rynku, na którym jednak pojawiła się spora szansa dla Chromebooków. Być może w najbliższym czasie zrozumieją to też producenci sprzętu z Windowsem i Microsoft - i ujrzymy także więcej budżetowych komputerów z tym systemem, kierowanych dla uczniów. IDC uważa, że tendencja wzrostowa sprzedaży Chromebooków będzie się utrzymywać.

Ogólnie warto wyszczególnić również, że w roku 2020 kupowaliśmy więcej komputerów niż w 2019 r. - co nie zdarzyło się jeszcze od wielu lat. Znacznie do tego wzrostu przyczyniła się również sprzedaż komputerów gamingowych, jak również większy popyt na komputery Mac od Apple.