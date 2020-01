Udostępnij:

Użytkownicy Chrome'a niedługo będą się mogli cieszyć z funkcji, która ułatwi pracę z wieloma kartami i oknami. Do przeglądarki ma trafić nowa opcja w menu kontekstowym, dzięki której jednym kliknięciem można utworzyć nowe okno z szeregu zaznaczonych wcześniej kart. Analogiczna funkcja jest dostępna już dzisiaj w nowym Edge'u.

Jak zwrócił uwagę MSPoweruser, chodzi tu o możliwość zaznaczenia kilku otwartych kart z pomocą klawisza Shift i późniejsze utworzenie z nich nowego okna przeglądarki. Opcja może się przydać w szczególności osobom, które pracują z wykorzystaniem kilku monitorów – wówczas dzielenie kart na okna odbywa się częściej, niż podczas pracy z jednym ekranem.

Przenoszenie grupy kart do nowego okna w przeglądarce Microsoft Edge.

Oczywiście warto pamiętać, że wybrane karty można przenosić do nowych okien już teraz, choć tylko pojedynczo. Wystarczy "złapać" dowolną kartę myszką, a następnie "wyciągnąć" ją z okna, by automatycznie utworzyła nowe. Analogicznie można do niej dodać inne karty, przenosząc je kolejnymi ruchami myszy.

Na co dzień jest to bardzo wygodne, więc nowa opcja przyda się przede wszystkim wtedy, gdy konieczność tworzenia nowych okien jest częsta, a użytkownik oczekuje jednoczesnego przeniesienia do nowego okna na przykład kilkunastu kart. W przypadku dwóch czy trzech kart, równie wygodny będzie dotychczasowy sposób.

