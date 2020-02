Chrome na Androida pozwoli łatwo kopiować obrazki. W Canary jest już nowa flaga

Udostępnij:

Google Chrome na Androida pozwoli wygodnie kopiować obrazki. Producent poczynił kolejny krok na drodze do implementacji, o której planach informowaliśmy jeszcze w styczniu. Nowa opcja pojawiła się już wśród ustawień eksperymentalnych w Chrome Canary, co jest potwierdzeniem, że pomysł nie został porzucony i najprawdopodobniej już niedługo funkcja zacznie w pełni działać.

Zmiany, o których mowa dotyczą nowej opcji w menu kontekstowym po dłuższym przytrzymaniu dowolnego obrazka w internecie. Obecnie Chrome pozwala między innymi otworzyć grafikę w nowej karcie czy pobrać obraz na smartfon. Wkrótce do tych opcji dołączy możliwość bezpośredniego kopiowania do schowka. Jak zwrócił uwagę serwis Techdows, w wydaniu Canary opcję już teraz można włączyć, choć w chwili pisania niniejszego tekstu, nie działa ona jeszcze prawidłowo.

Google kontynuuje prace nad nową opcją w menu kontekstowym Chrome'a.

By to zrobić, należy pobrać Google Chrome na Androida w testowym wydaniu (wersję Canary można znaleźć w menu Wszystkie wersje w naszym katalogu), a następnie wejść do ustawień eksperymentalnych chrome://flags . Tutaj należy odszukać opcję Copy image, zmienić jej wartość na Enabled, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę. Po tych operacjach nowość będzie już widoczna w menu kontekstowym. Obecnie nie działa, ale nie jest to zaskoczeniem – mamy do czynienia z testowym wydaniem przeglądarki, a w dodatku z eksperymentalną póki co opcją.

Warto przypomnieć, że równolegle ze zmianami w menu kontekstowym, w Google Chrome na Androida może się pojawić zupełnie przeprojektowane menu udostępniania. Ma tu trafić między innymi czytnik kodów QR i narzędzie do wykonywania zrzutów ekranu.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.