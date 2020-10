Chrome: przeglądarka ignoruje użytkowników. Zachowuje ciasteczka, nawet gdy je kasujesz

Udostępnij:

Jeden z deweloperów iOS, Jeff Johnson, odkrył właśnie uciążliwą usterkę w przeglądarce Google Chrome. Oprogramowanie ignoruje żądania użytkowników związane z czyszczeniem danych.

Jak się okazuje, Chrome w wersji 86.0.4240.75 zachowuje ciasteczka i dane stron, nawet jeśli poprosiliśmy przeglądarkę o ich usunięcie przy wyjściu z programu.

Po zrestartowaniu przeglądarki powyższe dane nadal będą dostępne, a opisywany przypadek nie jest odizolowany - dotyczy on każdego użytkownika przeglądarki Google Chrome.

Tak zwane dane strony to informacje dotyczące użytkowników, jacy odwiedzili witrynę, które trafiają do bazy danych konkretnej witryny i mogą pomóc cię zidentyfikować. Popularne "ciasteczka" (z ang. cookies) natomiast odnoszą się do naszych preferencji i ustawień na konkretnych stronach.

Małym pocieszeniem jest to, że sytuacja dotyczy dwóch witryn - mianowicie Google.com oraz YouTube.com.

Firma Google wystosowała już oświadczenie, że jest świadoma tej usterki i pracuje nad jej naprawieniem. Rozwiązanie ma nadejść w najbliższym czasie, w ciągu najbliższych kilku dni.

W momencie publikacji prawdopodobnie problem z YouTube już został rozwiązany w nowszej wersji przeglądarki, z oznaczeniem 86.0.4240.111.

Zaistniała sytuacja jest prawdopodobnie związana ze zmianami w funkcjonowaniu ciasteczek. W przeciągu dwóch najbliższych lat Chrome nie będzie akceptował ciasteczek, które nie pochodzą bezpośrednio od strony, którą odwiedzamy.

Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.