11.03.2015 13:03 • Recenzja do wersji 43.0.2329.0

Często czytam mylne opinie na temat Chromium jakoby ta przeglądarka była kopią Chrome. Nic z tych rzeczy! To właśnie Chromium (dzięki swej otwartości) stanowi bazę dla innych przeglądarek, m.in. Opera Next, Vivaldi, CoolNovo czy Rockmelt (i nie tylko!).



Na tle Google Chrome pozbawiona została niektórych przydatnych funkcji. Są to:



- brak wbudowanego czytniku PDF,

- brak modułu odpowiedzialnego za aktualizacje przeglądarki (każda nowa wersja musi zostać przez nas zainstalowana ręcznie),

- brak zintegrowanego środowiska Adobe Flash Player.



Oprócz wyżej wymienionych, istnieją jeszcze inne, mało znaczące szczegóły (głównie programy wysyłające statystyki/raporty).



Powyższe braki są możliwe do "zapełnienia" korzystając z zewnętrznych wtyczek lub programów. Jeśli chodzi o problemy z oprogramowaniem flash player, wystarczy pobrać owe środowisko w wersji "beta" dostępnej na stronie: http://labs.adobe.com/technologies/flashruntimes/flashplayer/



Pozostaje już tylko kwestia aktualizacji. Tutaj, polecam stronę "woolys chromium", na której znajdziemy wydania stabilne oraz te, które są wypuszczane codziennie. Uwaga! W drugim wypadku możemy spotkać się z nieprzyjemnościami, gdyż te wersje mogą być często niestabilne lub powodować braki/błędy w stosunku do poprzednich. Dlatego zaleca się wysoką ostrożność.



Oprogramowanie lubi pobierać dużo pamięci operacyjnej RAM, gdyż podczas działania tworzy wiele procesów zmniejszających ryzyko awarii.



Czy to przeglądarka skierowana wyłącznie do zaawansowanych użytkowników? Nie zgodzę się. Jej obsługa wcale nie odbiega od innych przeglądarek. W powyższych przypadkach trzeba zrobić te 2-3 kliknięcia więcej przy pierwszym uruchomieniu.