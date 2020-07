Chuzzle Deluxe 1.01

Pobierz pr​ogram

Chuzzle Deluxe to gra logiczna autorstwa studia PopCap Games, które ma na swoim koncie także inne produkcje wymagające wysilenia szarych komórek. Mowa na przykład o seriach Bejeweled i Peggle, a także Zuma.

O co tu chodzi?

Zadaniem gracza w Chuzzle Deluxe jest dopasowywanie obiektów w tym samym kolorze, które następnie znikają z planszy, a na ich miejscu pojawiają się kolejne. Widoczne na ekranie ikony możemy przesuwać zarówno pionowo, jak i poziomo, co daje nam spore pole manewru. Tytuł może budzić (słuszne zresztą) skojarzenia z grami typu match-3.

Czy to gra dla każdego?

Chuzzle Deluxe śmiało można określić grą „easy to learn, hard to master”. Wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego niż znalezienie identycznych przedmiotów, ale to tylko pozory. Gra stopniowo wprowadza różnego rodzaju utrudnienia, w efekcie czego z ukończeniem trudniejszych etapów poradzą sobie tylko najlepsi gracze.

Najważniejsze cechy: