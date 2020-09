Cinema 4D R22.123

11.02.2017 12:49 • Recenzja do wersji R17.053

Do gooorylan1 - Na C4D siedzę od czasów jak powstała jedynie wersja dla Amigi i już wówczas istniało narzędzie do cięcia polygonów a obecnie można to robić na wiele sposobów (płaszczyzną, równolegle, odcinkami, płynnie "od ręki" i na wiele innych sposobów)... nie rozumiem czego to niby C4D nie ma ?. Natomiast sam silnik renderujący jest jednym z najwolniejszych i to chyba najsłabsze ogniwo tego programu (co przy następnym wydaniu ma się zmienić bo dojdzie obsługa GPU). Na szczęście C4D wspaniale współpracuje z zewnętrznymi silnikami (Corona, V-Ray, TheaRender, Indigo, Maxwell, Redshift (na razie w fazie Alfa), Renderman i parę pomniejszych. Pracując (bo muszę) na takich żółwiach jak 3DS czy Maya stwierdzam iż to bardzo niedoceniany program który w wielu aspektach bije konkurencję i daje nieporównywalnie wyższą kulturę pracy. Ale... czasy się zmieniają i C4D powoli wchodzi do biur architektonicznych i coraz częściej jest wykorzystywana do VFX'u. Smutne jest tylko to iż i cena z roku na rok szybuje w górę :-(.