Citavi Free to darmowe narzędzie do zarządzania bibliografią i organizacji wiedzy. Program pomaga na każdym etapie pracy naukowej – od wyszukiwania niezbędnych informacji po końcową fazę tworzenia artykułu. Citavi stanowi idealnie rozwiązanie dla badaczy, którzy szukają oprogramowania do porządkowania wiedzy i pomocy przy realizowaniu planu działania podczas pisania artykułów.

Program pomoże użytkownikom przy każdym etapie pisania pracy naukowej. Dotyczy to zarówno przygotowania planu, wyszukiwania najważniejszych źródeł w Internecie, a także przy samym składaniu i formatowaniu tekstu. Citavi składa się z trzech narzędzi pracy – organizatora wiedzy, wbudowanego edytora bibliograficznego i niezbędnego terminarza zadań.

Citavi oferuje pełny dostęp do ogromnej bazy danych i katalogów bibliotecznych. Za pomocą których możemy wyszukiwać różne źródła informacji niezbędnych przy tworzeniu naszego artykułu naukowo-badawczego. Otrzymujemy dostęp do największych dostawców informacji – WorldCat oraz biblioteki uczelniane i narodowe. Po wpisaniu specjalnego numeru ISBN lub identyfikatora źródła, program wyszukuje automatycznie wszystkie dane bibliograficzne, słowa kluczowe, streszczenia i inne niezbędne informacje. Szczególnie przydatnym narzędziem jest tak zwany Picker, pozwalający użytkownikowi na zarządzanie słowami kluczowymi i pobieraniu informacji z różnych baz danych bezpośrednio z poziomu innych programów, takich jak Adobe Acrobat, Mozilla czy Adobe Reader.

Citavi importuje też tytuły z innych aplikacji przeznaczonych do zarządzania bibliografią, a także bez problemów wyszukuje i pobiera pełne teksty artykułów z Internetu. Poza tym oferuje również wbudowany ekran do szybkiego podglądu plików PDF, stron internetowych, dokumentów, obrazów i prezentacji. Program pomaga przy organizowaniu wiedzy i tworzeniu struktury artykułu lub dowolnego dokumentu. Użytkownicy mogą dodawać cytaty, komentarze, streszczenia lub nawet własne myśli. To nie wszystko. Za pomocą Citavi możemy wstawiać prawidłowo sformatowaną bibliografię lub dowolny cytat, wybierając jeden z wielu dostępnych stylów cytowania.

