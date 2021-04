Pobierz pro​gram

CleanMail to narzędzie do ochrony konta poczty elektronicznej.

Program został wyposażony w rozmaite funkcje, dzięki którym zwiększymy bezpieczeństwo podczas codziennego wysyłania i odbierania e-maili. Znajdziemy tu nie tylko filtr antywirusowy, ale także ochronę przed spamem (SpamAssassin), czyli niechcianymi wiadomościami, które niepotrzebnie zapychają naszą skrzynkę. CleanMail zapobiega także atakom phishingowym i rozpowszechnianiu złośliwego oprogramowania.

CleanMail zawiera pakiet Clam Anti-Virus, a ponadto obsługuje wszystkie popularne aplikacje do wykrywania wirusów. Autorzy udostępnili również specjalny filtr załączników, który blokuje potencjalnie szkodliwe pliki, jakie zostały dołączone do odbieranych przez nas wiadomości. Na tym jednak nie koniec, bo program ma dostęp do czarnej listy DNS, więc jeśli jakiś e-mail został wysłany z adresu IP znajdującego się we wspomnianym zestawieniu, to CleanMail nie pozwoli na jego wyświetlenie.

CleanMail jest dostępny w formie aplikacji do zainstalowania na dysku twardym komputera, ale z narzędzia można korzystać również przy użyciu interfejsu webowego.