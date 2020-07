P​obierz program

Clic to niewielkie i darmowe narzędzie umożliwiające łatwe generowanie ikon z dowolnych zdjęć i obrazów. Stanowi doskonałą alternatywę dla dużych i często płatnych programów typu GIMP lub Photoshop.

Aplikacja oferuje kompaktowy interfejs graficzny, którego obsługa nikomu nie powinna przysporzyć problemów. W głównym oknie narzędzie wyświetlany jest podgląd użytego obrazu oraz wyjściowej ikonki. Ponadto znajdziemy tutaj podstawowe informacje na temat naszej grafiki.

Aby wczytać obraz do programu Clic należy skopiować go do systemowego schowka a następnie wkleić w jego głównym oknie. Możliwe jest również wykorzystanie metody przeciągnij-i-upuść. Narzędzie oferuje podstawowe funkcje obróbki obrazu i umożliwia tworzenie ikon w rozmiarach od 16x16 do 96x96 pikseli.

Aplikacja Clic dostępna jest w formie przenośnej (tzw. portable). Oznacza to, że aby z niej skorzystać nie jest wymaga instalacja w systemie operacyjnym.

Kluczowe cechy aplikacji: