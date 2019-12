Pobierz ​program

ClickCharts to intuicyjne narzędzie do tworzenia map myśli, diagramów, schematów i nie tylko. Program jest dostępny do pobrania za darmo (wersja do użytku niekomercyjnego).

Bardzo prosta obsługa

Za sprawą ClickCharts możemy przygotowywać rozmaite projekty zupełnie od zera, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skorzystać z ponad 25 gotowych szablonów, dzięki którym dużo szybciej ukończymy swoją pracę. Do dyspozycji oddano rozmaite symbole, typy linii łączących poszczególne obiekty, a także możliwość edytowania i modyfikowania kolorów. Możemy oczywiście zrobić użytek z podstawowych narzędzi edycyjnych, by wycinać, kopiować, wklejać czy usuwać wybrane elementy.

Łatwe publikowanie swoich dzieł w internecie

ClickCharts pozwala, rzecz jasna, na zapisywanie projektów na dysku twardym komputera (do wielu formatów, takich jak np. JPG, GIF czy PNG) i udostępnianie ich innym użytkownikom na dowolnym nośniku lub za pośrednictwem e-maila, komunikatora lub jakiegokolwiek innego narzędzia. Oprócz tego istnieje także opcja drukowania ogromnych schematów z użyciem bezszwowego nakładania się arkuszy.

Najważniejsze cechy ClickCharts: