Clip Studio Ex, dawniej znany jako Manga Studio, to specjalistyczny program do rysowania, zaprojektowany do tworzenia mangi, ale sprawdzi się także przy tworzeniu innego typu komiksów. Znajdziemy tu narzędzia niezbędne do rysowania precyzyjnych konturów, kolorowania, cieniowania, a także cyfrowe odpowiedniki rastrów.

W Manga Studio mamy do dyspozycji różne typy ołówków do rysowania odręcznego, kilka typów stalówek i cienkopisów do konturów, farby i kolorowe ołówki, aerografy, kilka gumek, a także stemple z charakterystycznymi wzorami. Zachowanie narzędzi jest zbliżone do ich naturalnych wzorów, można więc mieszać farby, rozmazywać ołówki, a także kaligrafować.

Ponadto w programie można korzystać z kształtów wektorowych, wypełnień, gradientów i automatycznie generowanych cieni. Do programu można importować modele 3D i zeskanowane szkice, które posłużą przy komponowaniu kadru. Można także sięgnąć po linijki i formatki pozwalające podzielić stronę na różne sposoby.

Ta sama instalacja programu pozwala na testowanie przez 30 dni, bez możliwości zapisu i eksportu prac, Manga Studio i Manga Studio EX. Wersje programu różnią się możliwościami i ceną.