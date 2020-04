ClipAngel 1.88

Pob​ierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

ClipAngel to rozbudowane narzędzie zapewniające wygodnego menedżera schowka w systemie Windows. Mimo wielu dodatkowych funkcji, program cechuje się wygodnym interfejsem, z którym powinien sobie poradzić każdy użytkownik.

Po pobraniu archiwum i rozpakowaniu, wystarczy uruchomić program, nie musimy go instalować. ClipAngel działając w tle przechwytuje wszystkie elementy, które trafiają do schowka wbudowanego w Windows. Poszczególne elementy przedstawione są w formie czytelnej listy, zawierając tytuł, a także ikonkę informującą z jakim typem pliku mamy do czynienia.

Tytuł poszczególnych elementów możemy zmienić na dowolny inny. Przy każdym znajdziemy również opis skąd pochodzi, czy został skopiowany ze strony internetowej czy wykorzystaliśmy narzędzie wycinania. Dodatkowo oprócz informacji o stronie internetowej, mamy także wpis podający z jakiej przeglądarki korzystaliśmy. W każdej chwili możemy przejść do strony z której pochodzi dany fragment tekstu lub nawet przetłumaczyć go w Tłumaczu Google – otwierana jest webowa wersja w domyślnej przeglądarce.

ClipAngel obsługuje tekst, HTML, RTF, obrazy i inne pliki. Przykładowo obrazy możemy podejrzeć, a tekst możemy edytować, jeszcze przed jego wklejeniem do innego dokumentu. Narzędzie nie jest dostępne w języku polskim, ale przejrzysty interfejs, nie powinien stanowić żadnego wyzwania.