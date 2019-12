Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

ClipGrab to bezpłatne narzędzie umożliwiające pobieranie i konwertowanie filmów z najpopularniejszych serwisów internetowych, takich jak: YouTube, Clipfish, Collegehumor, Dailymotion, MyVideo, MySpass, Sevenload, Tudou, Vimeo.

ClipGrab to lekki i niezwykle szybki program do wyszukiwania materiałów wideo z różnych stron internetowych. Nie zużywa zbyt dużo zasobów systemowych, a także nie obciąża systemu w momencie pobierania i konwertowania filmów do wybranego przez użytkownika formatu. Interfejs programu jest czytelny i przejrzysty oraz a on sam posiada wyłącznie same funkcje wspomagające pobieranie filmów z sieci.

Program wyszukuje filmy poprzez wpisanie odpowiedniego słowa kluczowego lub nazwy, a następnie wyświetla czytelną listę z wyszukanymi materiałami. Po dwukrotnym kliknięciu na wybrane źródło, aplikacja automatycznie skopiuje adres URL materiału wideo i pozwoli pobrać go i zapisać na dysku twardym komputera.

Przed każdym pobieranym filmem, użytkownicy mogą również ustawić odpowiedni formatu zapisu i jakość obrazu. Program obsługuje format MPEG-4, OGG i domyślny MP4. Natomiast istnieje też możliwość wyodrębniania ścieżki dźwiękowej z danego materiału wideo, wybierając format MP3 lub OGG Vorbis. ClipGrab pobiera filmy w niskiej oraz w wysokiej jakości HD (480p, 720p i 1080p).