Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

ClipboardFusion to narzędzie, które może stanowić ciekawą alternatywę dla schowka dostępnego z poziomu systemu operacyjnego Windows.

ClipboardFusion umożliwia przechowywanie sporej liczby informacji w schowku (np. odnośników do stron internetowych), które następnie umieścimy w dowolnym miejscu (m.in. edytorze tekstu). Co istotne, podczas kopiowania informacji do schowka aplikacja może od razu usuwać formatowanie tekstu.

ClipboardFusion posiada także funkcję tworzenia makr, a ich wykorzystanie pozwoli użytkownikowi zaoszczędzić niekiedy sporo czasu. Przykładowo można zastąpić wszystkie znaki „&” ich odpowiednikiem w HTML-u, czyli „&”

Warto również wspomnieć o opcji synchronizowania zawartości schowka z innymi komputerami i urządzeniami przenośnymi. Skorzystanie z tej opcji zapewni łatwe i szybkie przenoszenie niewielkich informacji między wspomnianymi platformami. ClipboardFusion wykorzystuje 256-bitowy algorytm szyfrowania danych obecny zarówno podczas wysyłania, jak i odbierania danych.