Cliqz to bazująca na Firefoksie przeglądarka, która swoje początki miała jeszcze jako testowa funkcja w ramach programu Test Pilot, gdzie sprawdzane są eksperymentalne pomysły na nowości właśnie do Firefoksa. Cliqz stawia na pierwszym miejscu prywatność użytkownika oraz daje do dyspozycji wygodny sposób wyszukiwania informacji wprost na pasku adresu.