Co dalej z 5G w Polsce? Wkrótce kolejni operatorzy uruchomią nadajniki

Udostępnij:

Polkomtel Sp. z o.o. jako pierwszy operator usług telekomunikacyjnych uruchomił w Polsce dostęp do sieci 5G. Pierwsze 100 nadajników już pracuje, a co dalej z rozwojem tego standardu przez konkurencję? Według dokumentów opublikowanych na stronie UKE, największego rozwoju możemy spodziewać się po sieci Play, ale T-Mobile pokazuje jeszcze więcej.

Chociaż niewiele urządzeń jest w stanie obsłużyć 5G Plusa, to usługa już ruszyła. Przypomnijmy, ze smartfonów są to Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate Xs. Zasięg sieci 5G może wykorzystać również modem ZTE MC801. A według nieoficjalnych informacji, wkrótce do tego grona dołączą smartfony z serii Samsung Galaxy S20. Trzeba jednak zwrócić uwagę, czy dany model jest kompatybilny ze standardem 5G.

W związku z odwołaniem aukcji na częstotliwości sieci 5G w Polsce, operatorzy wprowadzają plan awaryjny. Usługi będą dostępne na pasmach 1800/2100/2600 MHz. Wyższe częstotliwości, czyli 3,4 3,-8 GHz oferują szersze pasmo 80 MHz, dzięki czemu 5G oferuje szybszy transfer. Ale jak informuje Plus, aktualnie sieć umożliwia szybkość do 600 Mb/s. Mapę zasięgu 5G znajdziecie tutaj.

Jak wygląda rozwój sieci 5G w Polsce?

Wedle informacji z dnia 27 kwietnia podawanych na stronie UKE, wydano około 1800 pozwoleń na uruchomienie 5G na pasmach 1800/2100/2600 MHz. Wśród nich najwięcej zezwoleń posiada aktualnie P4 Sp. z oo. - 822. Ale wygląda na to, że nie Play będzie liderem pod względem liczby uruchamianych nadajników. Wysłaliśmy zapytania na temat rozwoju sieci 5G do operatorów świadczących usługi telekomunikacyjne w Polsce.

5G w Polsce - Play

Play od dawna informuje na swojej stronie o przygotowaniu do uruchomienia 500 stacji bazowych sieci 5G na częstotliwości 2100 MHz. Co dalej z rozwojem tego projektu? Wczoraj prezes P4 sp. z o.o. Jean Marc Harion informował, że 500 stacji bazowych Play jest przygotowanych do obsługi sieci nowej generacji na częstotliwości 2100 MHz.

Play zaznacza jednak, że konsekwencją epidemii koronowarisua jest to, że firma nadal czeka na ostateczne wyjaśnianie sytuacji z aukcjami na częstotliwości 5G. Prezes poinformował także, że na kontynuowaniu realizacji związanych z tą technologią firma skupi się głównie, gdy w Polsce będą szerzej dostępne urządzenia klienckie.

5G w Polsce - T-Mobile

Odpowiada również T-Mobile, a te informacje są bardzo obiecujące. "Zgodnie z naszymi zapowiedziami, do końca pierwszej połowy tego roku gotowych będzie 1600 stacji bazowych mogących działać w technologii nowej generacji 5G, na częstotliwościach 2.1MHz. Stacje te swoim zasięgiem obejmą około 6 mln mieszkańców w Polsce, a jednocześnie zapewnią odpowiednią ciągłość pokrycia siecią i komfort dla klientów. Wkrótce zaproponujemy naszym klientom odpowiednie urządzenia, które pozwolą im na skorzystanie z sieci 5G i zdobywanie swoich pierwszych doświadczeń" - mówi Konrad Mróz z T-Mobile.

Wcześniej w informacji prasowej T-Mobile informował o dotychczasowych postępach w rozwoju sieci 5G. W lutym firma dysponowała 800 stacjami wykorzystującymi częstotliwości 2100 MHz. W maju ta liczba wzrosła do 1460. Wygląda na to, że T-Mobile faktycznie zdąży zrealizować projekt 1600 BTS do końca czerwca.

5G w Polsce - Orange

Biuro Prasowe firmy Orange nie zdecydowało się przedstawić nam żadnych nowych informacji. W odpowiedzi na e-mail otrzymaliśmy taką wiadomość: "Regularnie informujemy o naszych działaniach związanych zuruchomieniem sieci 5G w Orange Polska. Jeśli będziemy mieli w tej sprawie cośnowego do zakomunikowania, na pewno to zrobimy".

5G w Polsce - Plus

Plus (Polkomtel sp. z o.o.) jako pierwszy uruchomił w Polsce usługi sieci 5G. Pierwsze 100 stacji bazowych działa już w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Katowicach i Poznaniu. Aktualnie zasięgiem objęto około 700 tysięcy Polaków. Plus planuje budowę 600 dodatkowych stacji 5G. Dzięki temu z sieci 5G w Plusie będą mogły korzystać ponad 3 mln osób. Do końca roku powstanie duża część z zaplanowanych dodatkowych BTS dla Warszawy i aglomeracji, a całość powinna zostać zakończona w pierwszych miesiącach przyszłego roku.