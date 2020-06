Co w tym esporcie jest? Po pierwsze emocje!

Dokładnie takie pytanie zadał mi jeden z marketerów

– Jacek, ale o co wam chodzi z tym esportem, dzieciaki siedzą i grają, rozumiem, też oglądają to na tych swoich youtubach, ale co w tym takiego jest? Po co ty mnie namawiasz, żebym wszedł w działania w esport?

I się zaczęło, bo argumentów jest dużo, z każdym miesiącem coraz więcej, ze względu na bardzo dużo dynamikę rozwoju sportów elektronicznych w stosunku do piłki nożnej. Źle, wróć, nie powinno się porównywać esportu do sportów tradycyjnych! Esport w pełnym wymiarze to rozrywka, zabawa, impreza z masą laserów, dymu, świetnej muzyki, to emocje – entertainment na najwyższym poziomie. To nie tylko emocje związane z rozgrywką – zwroty akcji, udane gambity, pentakille, headshoty i epic win-y (a głębszej jej elementy często bardzo trudno wytłumaczyć postronnym, tak jak na czym polega spalony tłumaczyć pigmejowi), to gracze – ich emocje, reakcje, dostępność wręcz na wyciągnięcie ręki podczas nawet największych wydarzeń , komentatorzy – nadający z szybkością komentowania teksańskiego licytatora bydła, przyjaciele – z którymi oglądamy wydarzenia na arenach League of Legends czy w uliczkach Counter Strike: Global Offensive, lub loty do bezpiecznych stref w Fortnite, aby chwilę po tym samemu wskoczyć na te same areny, te same uliczki i w te same skiny.

Kto nie był na IEM w Katowicach, Gamescom w Kolonii, PGA w Poznaniu czy nie miał okazji oglądać polskiej Ultraligii może poczuć te emocje. Wystarczy wybór kilku filmów z tych wydarzeń, ale także to co podkręca graczy. Wybrałem kilka najmniej hardcorowych filmów, które pozwolą wam wejść w część tych emocji bez wychodzenia z biura, domu czy Starbucksa – wystarczą dobre słuchawki, włączenie filmów na pełen ekran i ustawienie głośności na full.

Oczywiście to tylko przedsmak, oczywiście mogłem przeoczyć bardziej trzepiące w potylicę przykłady (jeśli na nie traficie – chętnie obejrzę), ale po tym może poczujecie to co poczuł wspomniany na starcie znajomy marketer – emocje, poziom adrenaliny +100 i chęć pojawienie się tam gdzie te emocje się rodzą!

Imagine Dragons – Warriors, utwór dla gry League of Legends, ważne, aby wsłuchać się w tekst i wczuć w rolę młodego, aspirującego do bycia gwiazda gracza.

ESL One Cologne – film podsumowujący wydarzenie dedykowane jednej grze CS:GO

Podsumowanie ESL One i IEM Katowice 2019 (przygotowane przez jednego ze sponsorów).

Stary, bo aż z 2014 roku, film podsumowujący katowicki IEM, ale ja nadal ma ciarki oglądając go i pokazując go na wykładach i prezentacjach.

Wpis pochodzi z https://jacekjankowski.pl/co-w-tym-esporcie-jest-po-pierwsze-emocje/