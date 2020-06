Code::Blocks Studio 20.03

Pobierz ​program

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) umożliwiające tworzenie aplikacji w języku C i C++ przeznaczonych na platformę Windows i Linux.

Wśród wielu zalet Code::Blocks Studio użytkownicy docenią z pewnością obsługę kilku kompilatorów (GCC, MSVC++, Digital Mars, Borland C++ 5.5 i Open Watcom) oraz możliwość importu przygotowywanych projektów w programie Dev-C++. Dodatkowo funkcjonalność aplikacji można poszerzać za pomocą wtyczek dostępnych do pobrania na oficjalnym forum narzędzia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by napisać własny plugin, ponieważ autorzy udostępnili na swojej stronie odpowiednie SDK.

Zarządzanie kilkoma plikami na raz jest bardzo proste i szybkie dzięki zastosowaniu tak zwanych paneli, w których poruszamy się podobnie jak w przeglądarkach internetowych. Poza tym Code::Blocks Studio koloruje składnie i wyświetla w czasie rzeczywistym podpowiedzi dotyczące funkcji.