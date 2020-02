CodeLite 14.0

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

CodeLite to zintegrowane środowisko programistyczne zawierające graficzny interfejs zarządzania przestrzeniami roboczymi, projektami oraz kodem, które wydane zostało dla systemów Windows, Linux oraz Mac OS.

Kompilacja programów odbywa się poprzez wykorzystanie kompilatora GNU, który kompiluje kod m.in. C i C++ do postaci zrozumiałej dla komputera. Skompilowane przez niego programy są rozmiarowo nieco większe od tych skompilowanych przez środowisko Microsoft Visual C++, czego powodem jest dołączenie potrzebnych bibliotek bezpośrednio do pliku wykonywalnego, co za to skutkuje działaniem programu bez potrzeby instalacji dodatkowych bibliotek. CodeLite posiada edytor kodu z wyróżnieniem i kolorowaniem składni dla większości powszechnych języków programowania. Wspiera także pluginy, które dodatkowo rozszerzają funkcjonalność narzędzia.

Środowisko jest bardzo intuicyjne, dzięki czemu osoby zaczynające swoją przygodę z programowaniem bez problemu sobie z nim poradzą.